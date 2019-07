Ora è anche ufficiale: Corazza passa alla Reggina. Contratto biennale

L’11 luglio vi abbiamo parlato di Simone Corazza come possibile rinforzo per l’attacco della Reggina, con l’accordo di massima raggiunto il giorno successivo. Nella giornata di lunedì la firma (insieme a Bertoncini), ora è arrivata anche l’ufficialità: Simone Corazza è un nuovo giocatore della Reggina. Questa la nota della società amaranto: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver perfezionato il passaggio in amaranto di Simone Corazza. L’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale.

La carriera di Simone Corazza parte dalle giovanili del Portogruaro. Friulano d’origine, fa il proprio esordio con la squadra veneta nel campionato di Lega Pro Prima Divisione nella stagione 2008/09. Si mette in luce con il Venezia in Serie D dove in 37 partite realizza 13 reti. La parentesi con la Valenzana aggiunge esperienza e reti al suo palmares. Il Portogruaro, dopo un giro di prestiti, decide così di accordargli fiducia.

A livello personale sono due annate importanti, a tal punto da suscitare l’interesse della Sampdoria che ne rileva il cartellino. Verrà poi girato in prestito al Sudtirol raggiungendo ancora una volta la doppia cifra. L’anno seguente Corazza arriva la chance Novara. Con mister Toscano alla guida dei piemontesi fissa il proprio record di gol in una stagione da professionista (13). Il rapporto con il Novara si interromperò due anni dopo, a causa di un infortunio.

Inizia così la storia con il Piacenza, che durerà fino al luglio di quest’anno, quando si concretizza il passaggio alla Reggina”.