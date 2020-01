Ora è anche ufficiale: colpo Bari, arriva Laribi

Karim Laribi al Bari, tutto confermato. Ieri vi abbiamo svelato il via libera dell’Empoli per il centrocampista offensivo, operazione in prestito, con il classe ‘91 atteso in città in queste ore. Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bari – con l’autorizzazione dell’Hellas Verona – per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karim Laribi”.

Foto: Twitter ufficiale Empoli