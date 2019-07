Ora è anche ufficiale: Colina lascia il Monaco e passa all’Hajduk

David Colina torna in Croazia, all’Hajduk, confermato quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva ieri. Dopo aver lasciato la Dinamo Zagabria per andare al Monaco, il terzino sinistro classe 2000 fa il percorso inverso: l’Hajduk ha raggiunto l’accordo con il Monaco per un’operazione da 1,1 milioni più il 25 per cento dall’eventuale futura rivendita. Colina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con la sua nuova squadra.

Foto: Twitter ufficiale Hajduk