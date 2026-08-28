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Ora è anche ufficiale: Cheddira è un nuovo giocatore dell’Avellino

28/08/2026 | 17:41:27

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Come svelato ieri in esclusiva, l’Avellino stava accelerando per accaparrarsi Walid Cheddira. L’attaccante marocchino, nell’ultima stagione al Lecce, ha firmato in questi istanti con il club irpino.

Il comunicato dell’Avellino: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira. Nato a Loreto il 22 gennaio 1998 il nuovo attaccante biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2030.

Cheddira è cresciuto nella Sangiustese, club con il quale ha disputato 2 campionati di serie D nei quali ha collezionato 76 presenze, mettendo a segno 21 gol e fornendo 4 assist ai propri compagni di squadra.

Tra i professionisti ha indossato le maglie di Arezzo, Lecco, Mantova, Bari, Frosinone, Napoli, Espanyol, Sassuolo e Lecce.

In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 208 presenze realizzando 49 gol e fornendo 16 assist ai propri compagni di squadra.

Benvenuto in Irpinia Walid!”

Foto: Sito Avellino