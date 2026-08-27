Esclusiva: clamoroso Avellino, scavalca tutti per Cheddira! I dettagli

27/08/2026 | 11:26:22

L’Avellino ha voglia di chiudere un colpo straordinario per la Serie B. C’è l’accordo con Walid Cheddira e anche una base di intesa con il Napoli, operazione da circa due milioni a titolo definitivo più eventuali bonus. Cheddira è stato seguito da diversi club, è stato a lungo nel mirino del Verona, a un passo dal Frosinone, ha valutato diverse proposte dall’estero. Adesso l’Avellino sta lavorando per piazzare l’affondo decisivo, soprattutto per definire gli ultimi dettagli.

Foto: X Lecce