Ora è anche ufficiale: ceduto Akpa Akpro in prestito al Monza

Come anticipatovi la scorsa estate, il Monza aveva tentato il ritorno dalla Lazio del centrocampista Akpa Akpro. Il club brianzolo è tornato all’assalto in questa sessione di mercato, e si è aggiudicato il giocatore in prestito fino a fine stagione. Con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito la Lazio ha annunciato la cessione di Jean Daniel Akpa Akpro in prestito al Monza fino al termine della stagione. Questo il testo: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean Daniel Akpa Akpro a favore dell’A.C. Monza”.

Anche il Monza ha annunciato il ritorno di Akpa Akpro con un comunicato ufficiale: “Jean-Daniel Akpa Akpro è di nuovo un giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza al Monza ha collezionato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla salvezza centrata con largo anticipo nella scorsa stagione. Bentornato Jean-Daniel!”.

Foto: Instagram Akpro