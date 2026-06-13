Ora è anche ufficiale: Calabro è il nuovo allenatore del Padova

13/06/2026 | 10:16:21

Come vi avevamo anticipato, Antonio Calabro è sempre stato un nome vicino alla panchina del Padova, che ora ha reso ufficiale la collaborazione con un comunicato: “Guida tecnica della prima squadra ad Antonio Calabro che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Antonio Nicola Calabro è nato a Galatina (Lecce) il 10 agosto 1976, anche se originario di Melendugno (LE). Da calciatore, nel ruolo difensore, ha vestito le maglie di Casarano (Serie C dal 1994 al 1997 e dal 2009 al 2012), Castel di Sangro (Serie B nel 1997/1998), Lecco (Serie C1 dal 1998 al 2002), Brindisi (Serie C2 dal 2002 al 2004), Manfredonia (Serie C2 e promozione in Serie C1 dal 2004 al 2007) e Pistoiese (Serie C1 nel 2007/2008), vestendo inoltre la maglia della nazionale italiana Under 16 nell’europeo del 1993 e il campionato mondiale Under 17 in Giappone. Dopo una prima esperienza da allenatore-giocatore al Casarano, al fianco di Fabrizio Caracciolo in Serie D, inizia la sua carriera da allenatore subentrando sulla panchina del Gallipoli in Eccellenza e concludendo la stagione 2012/2013 al 7° posto. Nella stagione successiva vince il campionato, riportando i giallorossi in Serie D. Nel 2014 si trasferisce alla Virtus Francavilla, con cui conquista il campionato pugliese di Eccellenza e la Coppa Italia Dilettanti. Alla sua prima stagione da allenatore in Serie D vince nuovamente il campionato, ottenendo la prima storica promozione della Virtus Francavilla tra i professionisti. All’esordio in Lega Pro, nella stagione 2016/2017, chiude il campionato al 5° posto e supera il Fondi ai playoff, venendo eliminato soltanto dal Livorno dopo due pareggi per 0-0 tra andata e ritorno. Dopo tre stagioni memorabili, si trasferisce al Carpi in Serie B, chiudendo il campionato cadetto all’11° posto. Nel gennaio 2019 viene nominato tecnico della Viterbese Castrense (Serie C); rescinde il contratto nell’estate successiva per motivi familiari, ma torna sulla panchina gialloblù nel mese di novembre, conducendo la squadra al 12° posto finale. Nell’agosto 2020 viene ingaggiato dal Catanzaro (Serie C), che guida al 2° posto nel girone C, a pari punti con l’Avellino. La squadra viene eliminata al secondo turno della fase nazionale dei playoff dall’Albinoleffe. Confermato anche per la stagione successiva, viene esonerato il 29 novembre 2021. Torna alla Virtus Francavilla nella stagione 2022/2023, portando il club pugliese al 13° posto finale in Serie C, a un solo punto dalla zona playoff. Nel gennaio 2024 viene ingaggiato dalla Carrarese, allora 4ª nel girone B di Serie C, in sostituzione di Alessandro Dal Canto. Chiude il campionato al 3° posto ed elimina ai playoff, nell’ordine, Perugia, Juventus Next Gen e Benevento, prima di superare in finale l’LR Vicenza e conquistare la promozione in Serie B dopo 76 anni di attesa. Confermato anche nella serie cadetta, ottiene la salvezza matematica alla penultima giornata, chiudendo al 12° posto con 45 punti. Nella stagione appena conclusa centra nuovamente la salvezza con due giornate d’anticipo e conclude ancora una volta al 12° posto.

Benvenuto Mister!”.

Foto: Instagram Padova