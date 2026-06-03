Esclusiva: panchina Padova, avanza sempre più Calabro

03/06/2026 | 22:59:00

Antonio Calabro è reduce da un grande ciclo con la Carrarese, adesso il suo entourage è al lavoro per la risoluzione in modo da poter poi programmare il futuro. Possiamo dire che il Padova, confermando quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, sta avanzando sempre più nei riguardi dell’allenatore salentino. Dieci giorni fa il sondaggio del Pisa, la Cremonese si è informata senza approfondire, ma per Calabro il Padova ha mantenuto e consolidato la pole.

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