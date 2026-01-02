Ora è anche ufficiale: Bruzzaniti al Catania

02/01/2026 | 16:15:08

Una rincorsa partita a sorpresa il 3 dicembre e che vi abbiamo raccontato nei dettagli fino alla definizione della trattativa. Ora è ufficiale il trasferimento di Giovanni Bruzzaniti, attaccante esterno classe 2000, dal Pineto al Catania, operazione da circa 400 mila euro. Un colpo molto importante per la Serie C. Questo il comunicato del club siciliano: “Catania Football Club comunica di aver acquisito dal Pineto Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Bruzzaniti. Nel girone d’andata della Serie C Sky Wifi 2025/2026, l’attaccante ha firmato 9 gol e 7 assist nell’arco delle 17 gare disputate con la squadra abruzzese, concludendo l’anno solare in vetta alla classifica dei marcatori del girone B. Nella scorsa stagione, Bruzzaniti ha realizzato 15 delle sue 34 reti in terza serie. Nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 settembre 2000, il neo-rossazzurro ha indossato in avvio di carriera le maglie del Gozzano, della Pro Vercelli, del Crotone e della Lucchese”.

Foto: sito ufficiale Catania