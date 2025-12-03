L’indiscrezione: Bruzzaniti tra il Catania e la Serie B

03/12/2025 | 23:05:34

Giovanni Bruzzaniti è stato protagonista di uno strepitoso avvio di stagione con il Pineto, a conferma di un talento che non può essere messo in discussione. L’esterno offensivo classe 2000 ha sempre avuto grande mercato, gennaio potrebbe essere il mese giusto per il decollo. Su di lui ha messo gli occhi soprattutto il Catania che deve sostituire Cicerelli reduce da un grave infortunio, ma ci sono interessi dalla Serie B e già la scorsa estate – come raccontato – avevano sondato Bari e Mantova. Presto entreremo nel vivo, Bruzzaniti pronto per il salto di qualità.

Foto: logo Catania