Ora è anche ufficiale: Bava è il nuovo ds del Torino

Massimo Bava è il nuovo direttore sportivo del Torino. Dopo avervi raccontato in esclusiva di un incontro tra Bava e Cairo lo scorso 26 aprile, e dopo le numerose conferme, ora è arrivata anche l’attesa ufficialità. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Massimo Bava, attuale Responsabile del Settore giovanile, assumerà l’incarico di Direttore sportivo del Club dal 1° luglio 2019. Massimo Bava è nato a Torino il 17 settembre 1963. Cresciuto calcisticamente nel Nizza Millefonti, la squadra del suo quartiere, dopo una carriera tra i Dilettanti ha iniziato quella da dirigente nel calcio, 20 anni fa, ottenendo lusinghieri risultati: dapprima la promozione in serie D con il Volpiano, quindi l’ascesa in C2 con il Canavese e poi l’approdo in C1, con il Cuneo. Da sempre ha svolto con passione e professionalità il mandato assegnatogli, alternando il ruolo di Direttore Generale a quello di Direttore Sportivo, coniugando pertanto il lavoro sul campo a quello organizzativo. Dal 2012 è Responsabile del Settore Giovanile del Torino FC, alla guida del quale ha conquistato 6 finali in 7 stagione nella categoria Primavera, con lo score di uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, a cui vanno aggiunti due titoli nazionali Berretti. Non solo risultati di squadra: nel corso degli anni ha contribuito a far crescere molti giovani talenti, alcuni dei quali hanno già calcato i campi della serie A. Tra loro Barreca, Bonifazi, Buongiorno, Edera, Parigini e, in questa stagione, Millico”.

