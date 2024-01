Ora è anche ufficiale: Ballet è un nuovo giocatore del Como

Come raccontato nella nostra esclusiva di tre giorni fa, il Como era alla ricerca di un centrocampista e lo ha individuato in Samuel Ballet, svizzero classe 2001. Il comunicato del club lombardo: “Il Como è entusiasta di annunciare la firma del versatile centrocampista e giocatore svizzero di alto livello, il 22enne Samuel Ballet, che arriva in riva al lago dall’FC Winterthur, e sottoscrive un contratto di tre anni e mezzo. Il giocatore dello Swiss Youth International, prodotto di una delle migliori accademie della Svizzera (BSC Young Boys), si riunirà con l’ex compagno di squadra e recente acquisto Jean-Pierre Nsame, con cui ha vinto lo scudetto nella sua stagione di debutto professionistico”.

Foto: Instagram Como