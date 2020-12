Ora è anche ufficiale: Aramu rinnova con il Venezia. Il comunicato

Come già anticipato, c’era la volontà di proseguire il matrimonio tra Mattia Aramu e il Venezia. Ora il rinnovo del contratto è ufficiale. Negli ultimi giorni la svolta e il raggiungimento dell’accordo. Aramu, pedina fondamentale per la squadra di Zanetti, ha rinnovato fino al 2023 con opzione per il 2024. Questo il comunicato del club lagunare: “Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del fantasista Mattia Aramu, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023 con opzione di rinnovo in favore della società fino al 30/06/2024“.

Foto: Twitter Venezia