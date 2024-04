Ora è anche ufficiale: Aglietti non è più l’allenatore del Lecco. Squadra affidata a Malgrati

Alfredo Aglietti non è più l’allenatore del Lecco. Come vi abbiamo anticipato due giorni fa, il club bluceleste ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico 53enne, affidando la prima squadra alla guida di Andrea Malgrati, che torna sulla panchina dei lombardi dopo esserci stato in qualità di vice di Emiliano Bonazzoli. Questo il comunicato della società:

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. Contestualmente la società comunica di aver affidato a Mister Andrea Malgrati, con il collaboratore Francesco Nenciarini, la guida tecnica della prima squadra. Mister Malgrati allenerà in deroga fino al termine della stagione”.

Foto: logo Lecco