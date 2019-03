Ora è anche ufficiale: la Paganese esonera De Sanzo. Al su posto arriva Erra

Come anticipato nella nostra esclusiva di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità. La Paganese comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Fabio De Sanzo. Al mister vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto, e gli augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale. Inoltre la Paganese comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Erra, che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2019.

Foto: Sito Paganese