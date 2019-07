Ora è anche ufficiale: Inter, Esposito rinnova fino al 2022

Dopo quanto raccontato nella nostra esclusiva di questa mattina, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte del club neroazzurro. Sebastiano Esposito ha sottoscritto il proprio rinnovo contrattuale con l’Inter. Ecco, di seguito, il comunicato del club: “FC Internazionale Milano comunica il rinnovo di Sebastiano Esposito fino al 30 giugno 2022. All’Inter dal 2014, nella stagione appena conclusa l’attaccante di Castellammare di Stabia è stato protagonista con 31 gol in 38 presenze, una tripletta nella finale del Campionato Under 17, una doppietta nella Supercoppa Under 17 e nella semifinale Primavera. Riferimento per l’Under 17 nell’Europeo, Esposito con l’ingresso in campo nel match contro l’Eintracht Francoforte è diventato il più giovane debuttante nerazzurro nelle competizioni europee considerando Coppa Uefa/Europa League e Champions League (16 anni 255 giorni)”.

Foto: twitter ufficiale Inter