Ora anche la conferma di Al Arabiya: Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al-Nassr

Nessuna sorpresa, anzi arrivano conferme. Come riportato da Al Arabiya, Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al-Nassr. CR7 avrebbe firmato un contratto di due anni e percepirà 75 milioni di dollari a stagione. Il portoghese, dopo la rescissione con il Manchester United, proseguirà la sua carriera in Arabia Saudita. Una trattativa ben avviata da settimane e che ormai è lla fase finale.

A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale.

