Ora 777 Partners è a un passo dall’acquisizione dell’Everton

Dopo diverse stagioni dall’andamento mediocre, l’Everton è pronto a cambiare proprietà, con 777 Partners che è pronto ad acquisire la società. La proprietà è dunque pronta a sbarcare in Inghilterra, nonostante già al comando di squadre come Genoa e Standard Liegi. Proprio la tifoseria belga ha criticato duramente chi gestisce il club, con vari striscioni esposti prima della sosta per le nazionali: “125 anni di fervore e fedeltà, rispettate queste tradizioni! Niente soldi, nessuna ambizione… Multiproprietà o multimediocrità? Più di 100 anni in prima divisione, la vostra galassia non può danneggiare il nostro futuro!”.

Foto: Everton logo