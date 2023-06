Operazione riuscita per Abraham. Il comunicato

Tammy Abraham in mattinata ha svolto l’operazione al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Ecco il comunicato della Roma: “Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento è stato effettuato da Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, Massimo Manara. Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del club. Il rientro in campo è previsto per il 2024”.

Foto: Instagram Abraham