Operazione Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio

La Procura di Napoli indaga in merito all’acquisto da parte della SSC Calcio Napoli, del calciatore nigeriano Victor Osimhen dalla società francese del Lille, nell’estate 2020. L’ipotesi investigativa è di falso in bilancio, indagati il presidente del club Aurelio de Laurentiis e altri quattro esponenti del consiglio di amministrazione. Persecuzioni ancora in corso della Guardia di Finanza a Castel Volturno, a Roma, e anche in Francia, nella sede del Lille.

Foto: Sito Napoli