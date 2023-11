Openda: “Quando mi pongo un obiettivo so che posso raggiungerlo, devo migliorare ancora”

Dall’Olanda alla Francia, passando per la Germania, è soprattutto il Belgio a poter gioire dell’incredibile ascesa di Loïs Openda . Con 9 gol segnati in 11 giornate di Bundesliga con la maglia del Lipsia, l’ex giocatore del Lens arriva in gran forma per i Diavoli Rossi durante questa sosta per le nazionali. Nonostante difficile passare davanti a Romelu Lukaku, autore di 79 gol in 112 presenza, Openda ha un obiettivo preciso. Ecco le sue parole dal ritiro del Belgio:

“Ora non ho più dubbi. So che tutto è possibile quando mi pongo un obiettivo. A volte ho anche una premonizione prima di una partita. Mi sveglio e mi dico: “oggi segnerò”. Devo ancora migliorare tutto e sono diventato più completo. Posso migliorare ancora, sia sui miei punti forti che sui miei punti deboli, per fare un altro passo. In Nazionale abbiamo dimostrato di avere una squadra molto completa. In tutte le aree del gioco abbiamo qualità. Saremo pronti per l’Europeo” .

Foto: Twitter Lipsia