Openda pronto a diventare l’acquisto più oneroso nella storia del Lipsia: 50 milioni al Lens

Il Lipsia è in procinto di accettare i 50 milioni di euro richiesti da RC Lens per Loïs Openda. Secondo le informazioni di Bild, questo giovedì dovrebbe aver luogo un’ultima chiamata tra le due direzioni per determinare i restanti dettagli. Segno che il trasferimento del belga è davvero in drittura d’arrivo, i media tedeschi si spingono oltre specificando che per questo venerdì è prevista una visita medica. L’attaccante 23enne si appresta quindi a diventare l’acquisto più costoso nella storia dell’RB Leizpig.

Foto: Instagram Openda