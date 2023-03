OPENDA, LA TRIPLETTA PIU’ VELOCE DEGLI ULTIMI 50 ANNI

In Ligue 1 si conferma nel Lens dei miracoli, un attaccante interessante, che già in passato aveva attirato l’attenzione per le ottime prestazioni. Si tratta di Ikoma Lois Openda, classe 2000, autore di una tripletta in meno di 5 minuti con il Lens, nella gara di ieri contro il Clermont.

Si tratta della tipletta più veloce degli ultimi 50 anni, un record clamoroso per l’attaccante classe 2000, che sta vivendo una stagione strepitosa nel Lens, con 12 gol in 27 presenze in campionato con un Lens che è in zona Champions, al terzo posto, con 54 punti, a pochi punti dal Marsiglia secondo.

Openda è una delle stelle di questo club, formato da molti giovani. Classe 2000, nato a Liegi, Openda è un attaccante belga di orgigine congolese. Fa parte della Nazionale del Belgio.

Il giovane è cresciuto nel settore giovanile dello Standard Liegi, nel 2015 viene acquistato dal Club Bruges. Ha esordito in prima squadra il 10 agosto 2018 in occasione del match di campionato vinto 3-0 contro il Kortrijk. Il 18 settembre 2018 ha esordito in Champions nel’incontro casalingo perso 1-0 contro il Borussia Dortmund. Chiude la sua esperienza al Bruges con 29 presenze e 1 solo gol all’attivo. Passa così im prestito in Olanda, al Vitesse.

Qui riesce a dimostrare le sue qualità, segnando 11 gol in 23 presenze la prima stagione. Il Vitesse rinnova il prestito con il Bruges e anche nel 2021-22 si ripete, andando in doppia cifra a livello realizzativo.

Nel luglio del 2022 passa a titolo definitivo al Lens, che investe 7 milioni per questo attaccante. Esordisce siglando il suo primo gol il 20 agosto in campionato contro il Monaco. Stagione di grandi soddisfazioni per l’attaccante, che si è meritato anche la chiamata della Nazionale maggiore del Belgio, dopo aver compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili del Belgio. Il 6 settembre del 2019 fa il suo esordio nella nazionale Under-21 belga giocando da titolare, in occasione della partita di qualificazione al campionato d’Europa del 2021 persa per 1-0 contro il Galles. Tuttavia il 15 ottobre successivo, trova anche la sua prima rete, nella partita vinta per 4-1 in casa contro la Moldavia. Si ripete il 17 novembre dello stesso anno, realizzando la sua prima doppietta, risultata (decisiva) con la maglia dell’Under-21 belga, nella partita vinta per 3-2 in trasferta contro i pari età della Germania.

L’8 giugno 2022 esordisce con la nazionale maggiore belga nel successo per 6-1 in Nations League contro la Polonia, segnando pure un gol. Totalizza 6 presenze e 2 gol fino ad ottobre con la Nazionale dei Diacvoli Rossi, e si guadagna la chiamata per il Qatar, il Mondiale. Gioca ben 79 minuti titolare nella gara con il Canada, vinta 1-0. E’ il sostituto naturale di Lukaku, chiamato da Martinez anche per le pessime condizioni dell’interista.

Openda continua la sua ottima stagione anche dopo la kermesse in Qatar con il Lens e arriva all’apice della carriera, con una tripletta in 5 minuti contro il Clermont.

Openda è una prima punta, forte fisicamente, che predilige svariare su tutto il fronte offensivo. Dotato di una grande velocità e buona tecnica individuale, per le sue caratteristiche viene paragonato a Roberto Firmino anche se spesso somiglia anche a Lukaku, di cui, come spiegato, è stato sostituto naturale al mondiale in Qatar.

Le sue qualità si erano viste anche in estate, nell’amichevole tra Inter e Lens, decisa proprio da un suo gol, dove dimostrò le sue qualità. Qualità che sta dimostrando in toto al Lens, nella prima stagione in Ligue 1, con le big europee che stanno iniziando e seguire sempre più attentamente Openda, l’uomo della tripletta più veloce degli ultimi 50 anni.

