Openda: “Inevitabile che i tifosi non vogliano vedermi partire, ma non ho mai mancato di rispetto”

Ha parlato ai microfoni de L’Equipe del suo futuro Ikoma-Loïs Openda. L’attaccante 23nne belga del Lens è diventato un obiettivo di mercato dopo i 21 gol in 38 partite. Su di lui ci starebbe riflettendo anche il Milan. “Al Lens ho vissuto una buona stagione. È inevitabile che i tifosi non vogliano vedermi partire, capisco il loro attaccamento e sarò sempre legato a questa società. Però non ho mai mancato di rispetto a nessuno”. Sempre più probabile la sua partenza, i rossoneri però per aggiudicarselo dovrebbero superare la concorrenza del Lipsia, molto interessata al giocatore.

Foto: Instagram Openda