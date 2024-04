ONURALP CEVIKKAN, IL PORTIERINO TURCO CHE HA STREGATO IL REAL

Il Real Madrid continua a sondare la Turchia in cerca di nuovi talenti. E dopo l’investimento fatto per Arda Guler, i Blancos – stando quanto riportato da AS -avrebbero già stanziato 10 milioni di euro per un altro gioiellino del calcio turco come Onuralp Cevikkan, portiere del Trabzonspor.

Classe 2006, alto 190 cm, longilineo, incarna alla perfezione il prototipo di portiere del calcio moderno: reattivo tra i pali e abile nella costruzione dal basso. Grazie alla sua imponente statura, è padrone dell’area di rigore e non solo. Infatti, Cevikkan sa ritagliarsi anche il vecchi ruolo di “libero staccato”, avventurandosi anche fuori dalla propria area di rigore in fase di costruzione o per intercettare lanci lunghi alle spalle della propria linea difensiva.

Gli scout delle Merengues hanno seguito il giovane portiere nella nazionale Under 18 nella partita recentemente pareggiata 1-1 contro i pari età della Spagna. Rimanendo particolarmente colpiti dalla prestazione offerta dal baby portiere. Il Trabzonspor potrebbe anche aprire alla cessione, soprattutto perché lo ha pagato appena 700mila euro in estate dall’Altinordu. Inoltre in rosa riveste un’importanza relativa a causa della giovane età, essendo solamente il terzo portiere. Cevikkan vanta 5 convocazioni in Super Lig e una in Coppa di Turchia, ma non ha ancora esordito con la squadra di Buruk.

Il Real sta cercando di costruire un dream team di giovani per iniziare un nuovo ciclo. E dopo Endrick e Guler, i Blancos hanno nel mirino Cevikkan per assicurarsi il portiere del futuro.

