Ongenda si presenta: “Il Chievo è la sfida che cercavo, insieme torneremo in Serie A”

Una trattativa che vi avevamo anticipato e che è diventata ufficiale lo scorso 13 gennaio: Hervin Ongenda è stato presentato oggi in conferenza stampa dal Chievo Verona. L’attaccante, classe 1995, ha confessato: “Sono molto felice di essere qui, voglio allenarmi giorno dopo giorno e fare sempre meglio. Mi piace il calcio italiano, il Chievo è molto forte, sono qui per imparare. Hanno un obiettivo importante, e io cercavo una sfida come questa“.

Caratteristiche

“Mi piace giocare alle spalle della prima punta, ma posso occupare tutte le posizioni offensive. Gioco a due tocchi, verticalizzo e cerco spesso la porta. Gioco con la testa”.

Foto: sito Chievo Verona