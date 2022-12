O’Neill in gravi condizioni: è ricoverato in terapia intensiva in Uruguay

Brutte notizie dall’Uruguay sulle condizioni di Fabian O’Neill, ex calciatore di Juventus, Cagliari e Perugia. Stando quanto riportato dal giornalista Sebas Giovinelli, O’Neill è ricoverato in gravi condizioni in Uruguay in terapia intensiva. I medici dell’ospedale stanno facendo di tutto per salvare la vita dell’ex calciatore uruguai anche adesso si trova in gravi condizioni. La famiglia intanto è accanto a lui in ospedale e spera che la situazione si evolva per il meglio. O’Neill è stato ricoverato intorno alle 11:30 in Uruguay.

Foto: Twitter Giovinelli