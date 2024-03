O’Neil: “È un onore essere accostato allo United. Ma non c’è niente di vero”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League in casa dell’Aston Villa, Gary O’Neil, tecnico del Wolverhampton, ha risposto alle voci che lo vogliono nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione:“Non c’è nulla di vero e non so da dove nasca questa voce. Ovviamente è un onore essere collegato ad un club come lo United, ma non c’è niente di vero. Tutta la mia attenzione è rivolta alla prossima settimana che ci metterà davanti a tre partite”.

Foto: Instagram Wolves