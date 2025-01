ONDREJKA, ESTRO E FANTASIA PER LA SALVEZZA DEL PARMA

Il Parma sta per regalarsi un colpo salvezza, che si dimostrerà ancora più indispensabile se a fine mercato il club crociato dovrà fare a meno di Dennis Man. Parliamo di Jacob Ondrejka, calciatore svedese nato a settembre 2002, acquistato dall’Anversa per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.

Rapido e versatile, Ondrejka è in grado di giocare in tutti i ruoli della trequarti, ma predilige quello di ala sinistra, in cui venendo dentro il campo ha la possibilità di valorizzare il suo destro velenoso. Il Parma in questa stagione ha imparato a farsi conoscere: squadra bella, verticale e pungente in contropiede. Valorizza principalmente gli uomini schierati dalla trequarti in su, che devono avere nelle corde l’attacco alla profondità e una buona dose di freddezza sotto porta, caratteristiche che fanno parte del repertorio del nuovo innesto svedese. Sette gol e 5 assist realizzati nell’attuale stagione all’Anversa che sì, milita in un campionato non di primissimo livello, ma sette gol siglati da esterno sono una cifra assolutamente considerevole.

Con il suo arrivo, Pecchia avrà a disposizione nuove alternative sulla trequarti. Il classe 2002 potrà essere utilizzato in uno qualsiasi dei tre ruoli alle spalle della punta previsti nel 4-2-3-1, ma con ogni probabilità verrà schierato nel suo ruolo naturale da esterno sinistro, dove oggi agisce Mihaila. La cessione di Man cambierebbe però i piani, e se il Parma non dovesse rimpiazzare il talentuoso rumeno con un’ala mancina, allora Ondrejka potrebbe esser schierato proprio in quella posizione.

Il giovane talento cresce nel settore giovanile del Landskrona, in Svezia, prima di trasferirsi all’Elfsborg nel 2019, crescendo man mano e rivelandosi uno dei talenti più interessanti del campionato fino al termine della stagione 2022/23. Proprio nel club svedese, Ondrejka colleziona una serie di stagioni da vero fuoriclasse, raggiungendo il suo apice nel 2023: 6 gol e 5 assist in sole 12 partite, che non possono più lasciare indifferente l’Europa. A luglio dello stesso anno, infatti, il classe ’02 è passato a titolo definitivo all’Anversa.

La sua esperienza in Belgio non è iniziata però nel migliore dei modi a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, negandogli così anche l’esordio in Champions League. Questo arriverà però poco tempo dopo, coronando il sogno di una vita. Il 2023 è stato un anno di tante prime volte per il giocatore, che viene premiato anche con la prima presenza con la Nazionale maggiore svedese, in cui segna all’esordio. Nei due anni in Pro League, 12 gol e 5 assist totali, che senza il passaggio al Parma sarebbero potuti essere ancor di più.

Ora l’esperienza in un campionato ancora maggiormente provante e con alle porte una nuova entusiasmante sfida: salvare il Parma. Cosa mica da poco.

