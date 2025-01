Ondrejka è a Parma: un colpo svedese per Pecchia

Il Parma non vive un bellissimo momento in campionato, troppi punti persi per strada e scontri diretti in casa non soddisfacenti. Il mercato può aiutare, rigorosamente o quasi all’estero. A prescindere dal futuro di Man, seguito dalla Fiorentina, il club emiliano ha chiuso un colpo svedese: si tratta di Jacob Ondrejka, classe 2002, prelevato dall’Anversa. Ondrejka, che è già arrivato a Parma, può giocare su entrambe le fasce offensive, molto veloce, buon dribbling e discreta tecnica individuale. Cresciuto in Svezia con l’Ondrejka, si è messo in evidenza con l’Elfsborg, adesso il primo step davvero importante della sua giovane carriera.