Onana: “Vi spiego l’addio all’Ajax. Mi offrivano la metà dello stipendio. Era inevitabile salutarsi”

André Onana, portiere dell’Ajax e futuro interista, ha parlato a De Telegraaf, spiegando i motivi dell’addio ai lancieri, analizzando come il club gli volesse offrire un rinnovo a metà dell’ingaggio.

Queste le sue parole: “Volevo rinnovare il contratto nel 2019 e durante la mia squalifica per doping. Abbiamo avuto 5-6 conversazioni, ma non ci siamo mai messi d’accordo sull’ingaggio. L’Ajax mi ha offerto la metà dello stipendio durante la mia sospensione, ma non è stata l’unica cosa che non mi è piaciuta. Fa ancora male, ma voglio che i tifosi dell’Ajax sappiano la verità”.

Foto: Twitter personale