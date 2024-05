Onana: “Venire allo United è stata la scelta giusta. Proveremo a vincere la FA Cup”

Andrè Onana, portiere del Manchester United, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul momento della sua squadra.

Queste le sue parole: “Tutta la stagione è stata difficile per tutti noi, come singoli e come gruppo. Ma dobbiamo restare sempre positivi perché non credo che contro il Burnley abbiamo perso il posto in Europa e dobbiamo assumerci tutti le responsabilità. Parto da me stesso, sempre”.

È stata una stagione difficile. Se metti tutto sul tavolo, puoi parlare di tante cose, come infortuni, giocatori, sfortuna. Ma noi siamo il Manchester United, siamo un club così grande, quindi non possiamo parlarne. Dobbiamo rimanere positivi. La partita della settimana scorsa è finita e se la stagione non è la migliore, sono sicuro che quella successiva sarà migliore.

Sul momento: “Non credo che i miei compagni siano contenti della situazione che stiamo affrontando perché li conosco, sono tutti vincenti e tutti vogliono vincere. Quando abbiamo iniziato la stagione, nello spogliatoio parlavamo di lottare per ogni singolo titolo. Ma le cose accadono nella vita e dobbiamo affrontare questa situazione. Ora abbiamo una bellissima finale da giocare, abbiamo ancora qualche partita da giocare. Ci proveremo e finiremo con dignità. E’ stato davvero difficile all’inizio ma è la prima volta che affronto una situazione del genere. Ora conosco il campionato, conosco la gente, conosco il paese, conosco Manchester”.

Sulla scelta: “Quando mi guardo indietro, sorrido perché è stata una grande lezione per me. Ma all’inizio pensavo: ‘Wow, ho fatto la scelta giusta?’ Ma sono sicuro al 100% di aver fatto la scelta giusta perché il Manchester United è il club più grande in questo paese, è uno dei club più grandi. nel mondo. Chi direbbe di no a venire a giocare per questo bellissimo club? Proveremo a vicnere la FA Cup”.

Foto: twitter United