Onana: “Tutti commettiamo errori, fanno parte della vita. Per giocare allo United serve personalità”

Direttamente dal ritiro in USA del Manchester United, André Onana ha così parlato: “Gli errori fanno parte della vita. Chi non commette errori? Sono abbastanza grande per accettare questo tipo di responsabilità. Questo club è uno dei più grandi al mondo e per giocare qui ci vuole molta personalità e carattere, ed è quello che si deve mostrare in campo. Sicuramente l’esperienza dello scorso anno mi aiuterà, quando ci si trasferisce in un nuovo Paese, alcuni hanno bisogno di tempo per sentirsi bene e giocare bene”, le parole del portiere del Manchester United riportate dalla BBC.

Foto: Instagram Onana