Onana: “Ten Hag mi ha voluto allo United perché lo scorso anno sono stato il migliore”

Non è un momento semplice per André Onana, oggetto di critiche feroci a Manchester per il suo avvio di stagione claudicante con la maglia dello United. Il camerunese non perde però il sorriso, e in un’intervista a Sky Sport parla così del suo rapporto con il tecnico ten Hag: “Ho un rapporto fantastico con lui, insieme all’Ajax abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e abbiamo fatto grandi cose. Però, come dico sempre, tutto si guadagna sul campo e ci tengo a dire che sono qui sicuramente perché mi ha voluto lui, ma anche perché sono stato il migliore nella passata stagione. Non bisogna togliersi i meriti del lavoro fatto. Sono certo che le cose per me miglioreranno anche qui a Manchester, perché quando si hanno le capacità è solo una questione di tempo”.

Foto: Instagram Onana