Onana su Mbangula: “Ha una buona tecnica e velocità. Ha portato energia nel gruppo”

Amadou Onana ha parlato in conferenza stampa da Bruxelles in vista della sfida di domani contro l’Italia in Nations League, gara che potrebbe estromettere matematicamente la sua Nazionale dalla fase finale della competizione. Questo il pensiero di Onana anche su Mbangula, giovane talento della Juventus convocato dal ct Domenico Tedesco: “Ha portato una buona atmosfera e bella energia nel gruppo. E’ un ragazzo tranquillo, può giocare in diversi ruoli in attacco. E poi ha una buona tecnica e questo è un vantaggio”.

Foto: twitter Juve