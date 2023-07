Onana su Instagram: “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine… mai prendere in giro nessuno”

Il calciomercato al tempo dei social network è istantaneo. Basta una story su Instagram per suggerire o svelare le trame più suggestive. Come accaduto col caso Brozovic. Questa mattina non è passato inosservato l’indizio social del portiere dell’Inter André Onana, tanto discusso in questi giorni per il possibile trasferimento al Manchester United. Ve lo stiamo raccontando da mesi, da quando i Red Devils si sono interessati al giocatore. L’estremo difensore nerazzurro ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine… mai prendere in giro nessuno”. Che sia un indizio di un addio sempre più vicino?

Foto: Instagram onana