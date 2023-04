Onana su Handanovic: “È una leggenda da queste parti. Il nostro rapporto è splendido”

Durante la lunga intervista concessa alla UEFA, il portiere dell’Inter, André Onana, ha così parlato del compagno di reparto Samir Handanovic: “E’ stato bellissimo arrivare in una città come Milano, che è meravigliosa. La gente è fantastica. Sono in un grande club e sono molto felice qui. Il primo giorno mi sentivo come come un bambino- Qui ci sono giocatori importanti, giocatori di alto livello che sanno come aiutarti, come Samir (Handanovic, ndr), che è una leggenda da queste parti. Ha fatto molto per il club e allenarsi con lui ogni giorno è un onore. Il nostro rapporto è splendido. A livello personale mi sta aiutando molto e sono molto felice di essere qui con lui”.

Foto: sito Inter