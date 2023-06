Onana: “Siamo stati molto sfortunati, abbiamo fatto una grande partita. Futuro? Non lo so, ma all’Inter sono contento”

Il portiere dell’Inter, André Onana, ha parlato a Sky dopo la sconfitta nella finale di Champions contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto nitide occasioni da gol. Se non la metti dentro a questi livelli non vinci. Sono contento del lavoro della squadra, del sacrificio e dello sforzo. Torneremo a giocare queste partite. Ho detto ai miei compagni che il calcio è così, duro e ingiusto. Non guardiamo il singolo episodio, avremmo meritato la vittoria. Ora è dura da mandare giù”.

Il suo futuro sarà all’Inter? “Non lo so. A questi livelli non si può mai sapere come può andare ma sono molto contento qui. Ora c’è delusione, con l’Inter ho un grande rapporto e farò quello che mi chiederà l’Inter, non ho nessun problema”.

Foto: Instagram Onana