Dopo l’amichevole persa per 3-2 contro il Borussia Dortmund, il portiere del Manchester United, Andrè Onana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a MUTV: “Chiedo molto ai compagni di squadra perché anche loro pretendono molto da me. Sento la fiducia nei miei confronti, per me è un onore giocare con questi difensori”.

Foto: Instagram Onana