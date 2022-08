Onana, scatto Spezia. Chalobah, duttilità per il Milan. Acerbi aspetta il semaforo verde Inter

Jean Onana, centrocampista in uscita dal Bordeaux, quasi sicuramente giocherà in Serie A. Ma è probabile che non sia il Milan, piuttosto lo Spezia il club che si assicurerà le sue prestazioni. Una notizia anticipata dal Secolo XIX che parla di accordo ai dettagli e di una possibile sinergia con l’Inter. A quel punto il Milan si concentrerebbe su Chalobah, in uscita dal Chelsea a maggior ragione quando arriverà Fofana, puntando sulla duttilità di un difensore che può anche agire a centrocampo. Sarebbe, dunque, la soluzione in grado di risolvere due problemi. Chalobah è stato accostato all’Inter, ma da diversi giorni la pole è occupata da Francesco Acerbi che aspetta presto il via libera per fare le visite con l’Inter.

Foto: Instagram Onana