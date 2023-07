Onana saluta l’Inter: “A Milano è nata una magia. Non avrei immaginato che un addio sarebbe stato così duro”

André Onana è un nuovo portiere del Manchester United. Prima di iniziare la sua nuova avventura in Premier, però, il portiere ha voluto salutare l’Inter: “Non avrei mai immaginato che un addio sarebbe stato così duro. Un anno fa sono diventato Nerazzurro, in tanti mi dicevano che questo club e questa città avevano qualcosa di speciale. Ora posso confermarlo”

Poi ha proseguito: “Io sono una persona che vuole sempre nuove sfide. Giocare in Premier e per un club come lo United è irresistibile. Tutte le parti volevano che ciò accadesse. Ma ciò che conta è che, se fossi rimasto, sarei stato ugualmente felice perché all’Inter non ho mai avuto alcun problema. Anzi, a Milano è nata una magia che è quasi difficile da spiegare, una scintilla con l’ambiente”.

Foto: Instagram onana