Onana: “Per giocare all’Inter non devi avere paura di niente. Handanovic? Allenarmi con lui è un onore”

Ad Inter TV ha parlato Andre Onana che commenta così la serata di Champions League: “Per giocare nell’Inter non devi aver paura di niente. Sono con i migliori compagni che possa avere, siamo una grande squadra. Sono molto soddisfatto: abbiamo fatto un grande lavoro, dimostrando di essere una grande squadra. Sono contento della qualificazione e del lavoro del gruppo. Noi ci abbiamo creduto dal primo istante. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma con la nostra qualità eravamo certi che avremmo avuto le nostre possibilità. Sono contento per Lautaro e il Tucu, che sanno come fare la differenza“.

Su Handanovic: “Al mio fianco c’è Handanovic, una leggenda del club. Allenarmi con lui è un onore. La sicurezza me la danno loro, non io”.

Foto: Instagram Onana