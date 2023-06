Onana: “Paura del City? Temo solo Dio e per fortuna non scenderà in campo domani”

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato alla vigilia della finale di Champions contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Loro sono probabilmente la miglior squadra del mondo, ma dovranno dimostrarlo domani. Personalmente sono calmo, perché non dovrei essere tranquillo? Non ho pressione addosso. Sappiamo che non sarà semplice, ma ci saremo. Sicuramente loro avranno maggiori pressioni, ma questo è calcio. Paura del City? Ho timore solo di Dio, ma non scenderà in campo con il City domani. Gli uomini sono uomini. La possibilità dei rigori? Non so chi li calcerà di loro, ma mi sento bene se penso a questa possibilità”.

Foto: Instagram personale