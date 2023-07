Onana: “Non c’è posto migliore per continuare a sognare che nel Teatro dei Sogni”

André Onana, nuovo portiere del Manchester United, ha ufficialmente cominciato la sua nuova avventura in Inghilterra. Tramite il suo profilo Instagram, l’estremo difensore ha pubblicato un post in cui ha scritto:

“Ho lasciato il Camerun alla ricerca dei miei sogni. Resilienza, forza d’animo e coraggio. Questi valori mi hanno aiutato ad arrivare fin qui.

La strada non è stata facile. Mi è chiaro che non c’è posto migliore per continuare a sognare che nel Teatro dei Sogni.

Gloria, gloria Man United”.

Foto: Instagram Onana