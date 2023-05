Onana: “Leao? Non è importante chi gioca, vogliamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere dell’Inter, Andre Onana, ha così parlato ai microfoni di Sky prima del derby valido per la semifinale di ritorno di Champions: “Se dipende dall’Inter? Penso di sì. Sicuramente sarà difficile e vogliamo vincere. Il risultato dell’andata non conta nulla, giochiamo in casa e daremo tutto”.

Poi ha proseguito parlando del pubblico: “Oggi più che mai avremo bisogno di loro e con loro saremo più forti. Per noi è importante vincere questa partita”.

Infine, sulla presenza di Leao: “Non è importante che Leao giochi. Abbiamo giocato tanti derby e la cosa che conta è vincere la partita”.

Foto: Instagram Onana