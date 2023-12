Onana: “Le critiche? E’ accaduto anche con l’Inter. Presto anche allo United sorrideremo come fatto in nerazzurro”

André Onana, portiere del Manchester United, ha parlato a Sky, rispondendo alle crtiche dell’ultimo periodo in casa Red Devils.

Queste le sue parole: “Gli errori sono parte dell’apprendimento, si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è un problema, sono abituato. È successa la stessa cosa anche all’Inter: all’inizio mi criticavano, ma guarda poi com’è finita… Adesso è amore eterno con i nerazzurri. Il Manchester United è un club ancora più grande e sono maggiori anche le aspettative, ma sono sicuro che facendo sempre meglio, da qui a breve, sorrideremo insieme come successo con l’Inter: in pochi credevano in noi, ma abbiamo dimostrato quello di cui eravamo capaci. Ora, allo United, ho il mio futuro in mano, non ci resta che rialzarci e sono sicuro che lo faremo. Per questo dico che la vita è fatta di momenti, e in quanto tali, nel bene o nel male, sono sempre temporanei. Ci possono essere stagioni buone e stagioni cattive, nella vita devi capire quando goderti i momenti belli e quando invece devi sopportare quelli brutti. Siamo esseri umani, tutte queste cose ci aiutano a imparare”.

Il rapporto col tecnico Ten Hag “Ho un rapporto fantastico con lui, insieme all’Ajax abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e abbiamo fatto grandi cose. Però, come dico sempre, tutto si guadagna sul campo e ci tengo a dire che sono qui sicuramente perché mi ha voluto lui, ma anche perché sono stato il migliore nella passata stagione. Non bisogna togliersi i meriti del lavoro fatto. Sono certo che le cose per me miglioreranno anche qui a Manchester, perché quando si hanno le capacità è solo una questione di tempo”.

Foto: Instagram Onana