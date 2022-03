Onana pensa già all’Inter: “Finito il mio tempo all’Ajax, cercavo nuova sfida”

Sarà André Onana a difendere la porta dell’Inter nella prossima stagione: la dirigenza della società nerazzurra ha infatti deciso di puntare sull’estremo difensore dell’Ajax, che ha già definito tutti i dettagli per il passaggio a Milano, dove arriverà la prossima estate a parametro zero per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic (anche se l’addio dello sloveno non è scontato), avendo già svolto anche le visite mediche.

Intervistato dal canale olandese NOS, l’estremo difensore ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad iniziare la nuova avventura: “Ho dato tutto per questo club, credo fosse importante per me cercare una nuova sfida. Penso che sia mio diritto decidere se firmare o meno un contratto, la vita è fatta di scelte. Penso di aver fatto un ottimo lavoro per questo club e credo che il mio tempo all’Ajax sia finito”.

Foto: Twitter personale Onana