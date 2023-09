Onana: “Inizio difficile, ma non sono allo United solo perché so giocare con i piedi”

Andre Onana, portiere del Manchester United, si è presentato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Ten Hag per introdurre la sfida di domani di Champions League contro il Bayern Monaco: “Io sono un calciatore molto passionale, chiedo molto ai miei compagni di squadra e ai difensori. Ma come ho già detto, siamo tutti insieme. Lo United è un club fantastico, enorme, e io sto provando a fare il mio meglio. L’inizio di stagione non è stato facile, ma sono convinto che tutto andrà per il meglio”. E sull’episodio con Maguire nel pre-campionato: “Harry è davvero un bravo ragazzo, con lui ho un buon rapporto. Ci ho parlato anche stamani prima di venire via, non credo che si debba parlare di ciò che è successo, quello che avviene in campo rimane in campo”.

Poi ha proseguito: “Non credo di essere qui solo perché sono bravo con i piedi! La cosa più importante per la squadra è vincere e se per questo serve il mio gioco coi piedi, allora cercherò di farlo bene. Ma se giochiamo con un blocco basso, per prima cosa devo pensare a salvare i tiri. Sono davvero sicuro che le cose miglioreranno, siamo già eccitati per domani”.

Infine, sul Camerun: “Non posso parlare di cose che non conosco, siamo qui per parlare del Bayern. Rimaniamo concentrati su domani”.

Foto: Instagram Onana