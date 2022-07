Intervenuto ai microfoni di Dazn, il nuovo portiere dell’Inter, Andre Onana, ha parlato della lotta per la maglia dal 1′ con il compagno, Samir Handanovic: “È il capitano, ha fatto tanto per il club e per questo lo rispetto. Ma io sono venuto qui per giocare. L’importante, però, è che vinca l’Inter. Anche con me in panchina”.

Foto: Twitter Inter