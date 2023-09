Onana: “E’ stata una delle mie partite peggiori. Ho molto da dimostrare”

Un inizio horror quello di Andre Onana con la maglia del Manchester United, con il camerunense che anche ieri in occasione della rete di Sanè ha condannato i suoi con un intervento non all’altezza. Queste le sue parole nel post partita, rilasciate ai microfoni di TNT Sports: “È difficile. Abbiamo iniziato molto bene. Dopo un mio errore abbiamo perso il controllo della partita. Per noi è una situazione difficile, soprattutto per me perché sono stato io a deludere la squadra. Siamo stati molto bravi con il pallone. Non abbiamo lasciato loro nessuna occasione, ma al primo tiro in porta ho sbagliato. Era il momento chiave e la squadra è andata giù per quell’errore. Se oggi non abbiamo vinto è stata per colpa mia. Devo imparare da questo ed essere forte. Ho molto da dimostrare. Il mio inizio a Manchester non è stato così buono non come volevo. Questa è stata una delle mie partite peggiori“.

Foto: Instagram Onana